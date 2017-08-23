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'Her 100 kırtasiye ürününden 99'u güvenli'

TÜKİD Başkanı Şendil, "Piyasada satılan her 100 kırtasiye ürününden 99'unun güvenli olmasına katkı sağladık. Veliler ve öğrenciler; kırtasiye alışverişinizi yaparken içiniz rahat olsun." dedi.

'Her 100 kırtasiye ürününden 99'u güvenli'

TÜKİD Başkanı Şendil, "Piyasada satılan her 100 kırtasiye ürününden 99'unun güvenli olmasına katkı sağladık. Veliler ve öğrenciler; kırtasiye alışverişinizi yaparken içiniz rahat olsun." dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:51
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'Her 100 kırtasiye ürününden 99'u güvenli'

İSTANBUL

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala, yeni kırtasiye ürünlerinin raflardaki yerini aldığını kaydederek, yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim göreceği yeni dönem öncesi, veli ve öğrencileri de okul alışverişi heyecanının sardığını aktardı.

Alışveriş sırasında velilerin aklına takılan en önemli sorunun, "Çocuğum için aldığım kırtasiye ürünleri güvenli mi?" olduğunu anımsatan Şendil, "Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci daha önce yaptığı açıklamada, '2011'de yüzde 54 olan güvensizlik oranının yapılan denetimlerle yüzde 1'e düştüğünü, bu oranın dünya standartlarının üzerinde olduğunu söylemiş ve 'Biz artık çocuklarımıza, gençlerimize daha sağlıklı kırtasiye ürünleri sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla gelip, bu ürünleri alabilirler' demişti." ifadelerini kullandı.

"Çabalarımızın karşılığını aldık"

Şendil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dernek olarak yıllardır kırtasiye güvenliği için gösterdiğimiz çabaların karşılığını almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektör temsilcileri ve dernek olarak sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik ve piyasada satılan her 100 kırtasiye ürününden 99'unun güvenli olmasına katkı sağladık. Sektör olarak kırtasiyede güven sorununu çözdük. Bakanlıktan yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Kırtasiyede güvensiz ürün kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."  

Anahtar Kelimeler:
KırtasiyeGüvenTÜKİD
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