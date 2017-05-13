CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Partisinin düzenlediği çalıştaya katılmak için Bursa'ya gelen Kılıçdaroğlu, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazası dolayısıyla Buca ve Marmaris belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, elim bir kaza olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Buca'dan bazı vatandaşlarımız tuttukları otobüslerle bir Marmaris turu düzenliyorlar. 23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden annelerimiz ve çocuklarımız açısından ifade edeyim; sabırlar diliyoruz. Başka söylenecek fazla bir şey yok."