Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

"Hepimizin başı sağ olsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"Hepimizin başı sağ olsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:22
53 Okunma
"Hepimizin başı sağ olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Partisinin düzenlediği çalıştaya katılmak için Bursa'ya gelen Kılıçdaroğlu, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazası dolayısıyla Buca ve Marmaris belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, elim bir kaza olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Buca'dan bazı vatandaşlarımız tuttukları otobüslerle bir Marmaris turu düzenliyorlar. 23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden annelerimiz ve çocuklarımız açısından ifade edeyim; sabırlar diliyoruz. Başka söylenecek fazla bir şey yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMarmarisCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kadınlara özel bir ilk
İstanbul'da kadınlara özel bir ilk
Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak
Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak
IDEF'e yerli ürünler damga vurdu
IDEF'e yerli ürünler damga vurdu
"99 belediye görevlendirmelerle hizmet edebilir hale geldi"
"99 belediye görevlendirmelerle hizmet edebilir hale geldi"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ