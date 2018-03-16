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'Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada'

Mardin'de lise öğrencilerinin ziyaret ettiği, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Halil Algan, "Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada." dedi.

'Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada'

Mardin'de lise öğrencilerinin ziyaret ettiği, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Halil Algan, "Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 15:41
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'Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada'

Mardin'de lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Halil Algan'ı ziyaret etti.

Mardin Anadolu Öğretmen Lisesi Okul Müdürü Kenan Saruhan, okulun öğretmen ve öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, derneğin üyeleri, 15 Temmuz gazileri Mustafa Atlı ve Metin Kaba, gazi Halil Algan'ın evinde bir araya geldi.

İstanbul'da çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Algan, öğrencilere o gece yaşadıklarını anlattı.

Tankın üzerinde darbecilerle mücadele ettiğini anımsatan Algan, "Ölen ve yaralananlar oldu. Tankın üzerinde bir kişiyle kaldık. İçerideki askerden silahını aldım. Yanımdaki istedi, 'Kimseyi vurma.' dedim ve ona verdim. İçeriden bir ses geldi ve vuruldum. O an öldüğümü düşündüm. Yanımdaki de iki kurşun yedi. Ben dua etmeye başladım." dedi.

Bir daha benzer bir durumun yaşanması için bu haliyle yine sokaklara çıkacağını aktaran Algan, şöyle konuştu:

"Bin kerede olsa, daha kötü durumda da olsam yine çıkarım. Sağa, sola dönemiyorum, oturup kalkamıyorum. Vurulmadan önce de korkum yoktu, şu anda da korkum yok. Vatanımız, sevdiğimiz vatanımızın başındaki insanlar için çıkarız. Kimse onlara zarar veremez. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bir kere değil bin kere de olsa Allah şahidimdir yine çıkarım. Sadece ben değil herkes çıkar. "

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini dile getiren Algan, orada terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerine dua ettiklerini dile getirerek, "Hepimiz Afrin'deyiz şu an, kalbimiz orada. Acılar hepimizin acıları. Bunu tersini konuşan varsa o bizden değildir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Böyle yiğitlerimiz oldukça Allah'ın izniyle hiçbir kuvvetin hiçbir gücün bize gücü yetmeyecektir." diye konuştu.

Lise öğrencisi Hüseyin Sağlam da gazileri kendilerine örnek aldıklarını belirterek, "Bizim için çok değerli şeyler yaptılar. Son kale olduğumuzu, Türkiye'nin hala ayakta olduğunu bütün dünyaya gösterdiler. Bu yüzden gazilerimize gereken desteği, hatta daha fazlasını vermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler, Algan'a üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un "Vatan için ölmek ise kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim" yazılı Türk bayrağı fotoğrafı hediye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKAfrin
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