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"Hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık." dedi.

"Hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık." dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 15:41
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"Hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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