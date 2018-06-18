Hem milletvekilliği hem de mezun olabilmek için çalışıyor

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi, AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı 22 yaşındaki Enes Kaşkaş, üniversite arkadaşlarının mezun olabilmek için ter döktüğü şu günlerde, aynı telaşın yanında başka bir zorlu mesainin de içinde bulunuyor.

Kaşkaş, bir yandan sınavlarına hazırlanırken, diğer yandan aday olduğu bölgede seçim çalışması yürütüyor.

Üniversite öğrencisi milletvekili adayı Kaşkaş, sınıf arkadaşlarından aldığı ders notlarını, seçmen ziyaretleri, iftar ve sahur programları sonrası okuyarak sınavlara hazırlanıyor.

Üniversitede Öğrenci Konsey Başkanlığı görevini sürdüren Kaşkaş, içinde bulunduğu tempolu dönemi, AA muhabirine anlattı.

İki yıl önce konsey seçimlerinin vize dönemine denk geldiğini, aynı tempoyu o dönem de yaşadığını belirten Kaşkaş, böyle bir duruma alışkın olduğunu söyledi.

Enes Kaşkaş, seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada, araçta ya da irtibat noktalarında vakit buldukça ders notlarını okuduğunu anlatarak, sınavlarına bu şekilde hazırlandığını kaydetti.

Seçim bölgesinden sadece sınav saatlerinde ayrıldığını belirten Kaşkaş, şunları söyledi:

"Kritik bir seçim. Sahadan ayrılmamamız, sahayı boş bırakmamamız lazım. Seçim aracında, seçim standının arkasında vakit buldukça sınavlara çalışıyorum. Bir elimde seçim broşürü, bir elimde sınav notları oluyor. Sınav notlarına seçim çalışmaları esnasında ufak tefek verdiğimiz molalarda bakabiliyorum. Arkadaşlarım notlarını benimle paylaşıyor. Sınav aralarında muhtemel sınavda çıkabilecek soruları bana anlatıyorlar."

Kaşkaş, yoğun bir süreci yaşadıklarını ifade ederek, seçimden sonra formasyon sınavını geçerek mezun olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız ülkemizde gençlere inanan ilk devlet adamıdır"

Seçilme yaşının düşürülmesinin gençleri heyecanlandırdığını aktaran Kaşkaş, şöyle devam etti:

"İki sene önce yapılan seçimlerle öğrenci konsey başkanlığı görevine getirildik. Dolayısıyla o süreçten itibaren hem sınav hem seçim yoğunluğuna alışkın bir arkadaş topluluğumuz var. Ülkemizin gündeminden de uzak kalmadık. Çünkü bizim arkadaşlar arasında doğruluğuna inandığımız bir sözümüz vardır. 'İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin özetidir.' Göreve geldiğim süreçte ülkemizde referandum konuşuluyordu. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanımız ülkemizde 30 yaş altında gençlere inanan ilk devlet adamıdır. Cumhurbaşkanımız kendisine ve partisine yakışan bir şekilde 25 yaş altı 57 arkadaşımıza listelerinde yer verdi."

Kaşkaş, genç olmanın sempatisini sahada hissettiğini sözlerine ekledi.

Aişe Şuvak ise sınıf arkadaşı Kaşkaş'ın, arkadaşlarını temsil etme karakteri bulunduğunu belirterek, "Sınıf arkadaşımızın bizleri temsil etmek için vekil adayı olması güzel bir duygu, kendisi sınavlardan sonra seçim çalışmalarına gidiyor. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.