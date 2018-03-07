Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116842
ALTIN
161.680
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2738
EURO
4.7105
İçimizden Biri : İclal Akça 
İçimizden Biri : İclal Akça 
"Kasap kız"
"Kasap kız"
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor

'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görevli olduğu teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görevli olduğu teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:17
76 Okunma
'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'

Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde bir kadın olarak jandarma üniforması giymesiyle ilgili duygularını anlatan Teğmen Gören, jandarma personeli olmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Bu teşkilatta yer aldığı için kendisini "şanslı" olarak nitelendiren Gören, asker olmak için doğduğunu ve başka bir meslek yapabileceğini düşünmediğini belirtti.

Jandarma olmanın birçok zorluğun yanında huzuru da beraberinde getirdiğini vurgulayan Gören, kadın jandarma personeli olmakla ilgili, "Gecen gündüzün ve mesai mefhumun yoktur. Çalışma şeklimiz 7/24'tür. Bayramımız, özel günümüz yoktur çünkü herkesin eğlendiği günlerde jandarma asayişi sağlamak zorundadır. Mesleğimizde cinsiyet ayrımı yoktur. Yaptığımız iş kutsal bir görevdir. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır." diye konuştu.

"Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız"

Gören, vatanı savunmanın imandan olduğunu ve zorluklar karşısında pes etmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi, hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.

Mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini ve ailesinin de bu duruma alıştığını ifade eden Gören, eskiden sadece erkeklerin görev alanında olan jandarma gibi kolluk kuvvetlerinde, toplumda duyarlılığın artmasıyla beraber kadın personel sayısının da arttığına dikkati çekti.

Gören, kadın-erkek ayrımının yaşanmadığını belirttiği Jandarma Teşkilatında personel olmanın bir yaşam tarzı olduğuna işaret etti.

Jandarma üniforması giymekten dolayı her gün Allah'a şükrettiğini vurgulayan Gören, mesleğini ilk günkü gurur ve heyecanla yaptığını ifade etti.

"Kadın astsubay öğrencilerimiz emir verilse Afrin'e koşarak gider"

Kendisiyle aynı mesleği yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Gören, şunları söyledi:

"Eğitimlerde başarılı olmak için ellerinden gelen en üst gayreti gösteren, disiplinli, mesleğine aşık, milli ruh ve bilinçte olan yaklaşık 400 aslan yürekli jandarma kadın astsubay öğrencilerimizle birlikteyiz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan bu kızlarımız, şu an emir verilse Afrin'e koşarak giderler, buna eminim. Bizler gibi bu mesleğe aşık yürekleri vatan aşkıyla yanan, hudutta gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olan kadınlarımız varsa Jandarma Genel Komutanlığının açtığı sınavlara başvuruda bulunabilirler."

Terör bölgesinde zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan komutanlarına ve silah arkadaşlarına selamlarını ileten Teğmen Gören, "Afrin'deki silah arkadaşlarımızla birlikte hainlere bir kurşun sıkmayı Allah bize de nasip etsin. Bu, bizim için en büyük şereftir." dedi.

Görevli olduğu akademide, hemcinslerinin astsubay olarak yetişmesi için sınıf ortamında ve sahada eğitim veren Teğmen Gören, Afrin aslanlarını doğuran yiğit annelerin, şehit ve gazi annelerinin ve omuzlar üzerinde yükselmeye layık olan tüm kahraman kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Teğmen Özlem Gören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"
"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları
Çocuk istismarı duyarlılığı BİMER'e de yansıdı
Çocuk istismarı duyarlılığı BİMER'e de yansıdı
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ