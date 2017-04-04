Helikopter destekli 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 31 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Çukurca, Ebu İshak, Kayhan, Soğanlı, Hacıilyas, Elmasbahçeler, Alemdar, Yunuseli, Küçükbalıklı mahalleleri, merkez Yıldırım ilçesinde ise Beyazıt, Meydancık, Hacıseyfettin, Selimzade, Hacivat, Demetevler, Anadolu ve Vatan mahallerinde daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin polis ile 6 özel eğimli narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyona, polis helikopteri de katıldı. Mahallelerin 25 noktasında giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, denetim de yaptı. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kapıları "Koçbaşı" yardımıyla kırarak, evlere giren ekipler özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu madde ile 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Meydancık Mahallesi'ne gelerek, operasyonu yerinde yönetti. Yıldız, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda desteği çok önemli. Vatandaşlarımıza, medyamıza, muhtarlarımıza bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan, operasyon anı helikopter ve polis kameralarına yansıdı.