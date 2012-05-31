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"Helal Gıda" Türkiye'ye geliyor

"Dünya Helal Konseyi" merkezini İstanbul'a taşıyacak

"Helal Gıda" Türkiye'ye geliyor

"Dünya Helal Konseyi" merkezini İstanbul'a taşıyacak

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:46
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ANKARA - Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde, Nisan ayında gerçekleştirilen yarıyıl toplantısında Dünya Helal Konseyi WHC Yönetim Kurulu üyeleri, konseyin merkezinin İstanbul'a taşınması konusunda ön karar aldı. Karar, Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kongrede kesinlik kazanacak.

WHC'nin geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilen kongresinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Türkiye Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, kararın Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Konsey merkezinin İstanbul'a taşınmasının Türkiye'nin İslam alemiyle işbirliğini arttıracağını ifade eden Büyüközer, ''Helal sertifikalama konusunda dünyadaki bütün Müslümanlar'ın buradan bilgilendirilmesi ve akreditasyonların buradan yapılması önemli bir katılım sağlayacak, Türkiye'nin ihraç ürünlerine büyük potansiyel kazandıracak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 05:47
Anahtar Kelimeler:
Helal Gıda
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