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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Avukat Nazlı Selek, "İTÜ'den gelen uzman hocalar, özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan işlem yapmamız da yasak." dedi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Avukat Nazlı Selek, "İTÜ'den gelen uzman hocalar, özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan işlem yapmamız da yasak." dedi.

08 Nisan 2018 Pazar 21:09
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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Avukat Nazlı Selek, "İTÜ'den gelen uzman hocalar, özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan işlem yapmamız da yasak." dedi.

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalıda şu an kazayla ilgili hasar tespit çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Yalıda bulunan değerli eşyaların tespitinin yapıldığını belirten Selek, ''İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelen uzman hocalar özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan işlem yapmamız da yasak.'' dedi.

Yalının birinci derece tarihi eser niteliği taşıdığını anımsatan Selek, ''Kurtarılabilecek eşyaları çıkarmaya çalıştık ancak büyük bir kısmına ulaşamıyoruz. Yalı ve içindeki eşyalar 200 yıllık. Ne kadar maddi zarar var bilemiyoruz. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odasındaki özel eşyaları hepsi perişan olmuş durumda.'' diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda dün kuzey-güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalıTankerKazaÖnce Vatan Gazetesi
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