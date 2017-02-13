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"Hedeflerin gerçekleşmesi için tek başlı yönetim olması lazım"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Devletimizin büyük hedefleri var, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için süratle karar alınması, özellikle tek başlı yönetim olması ve kargaşa olmaması lazım." dedi.

"Hedeflerin gerçekleşmesi için tek başlı yönetim olması lazım"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Devletimizin büyük hedefleri var, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için süratle karar alınması, özellikle tek başlı yönetim olması ve kargaşa olmaması lazım." dedi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:19
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"Hedeflerin gerçekleşmesi için tek başlı yönetim olması lazım"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, referandum çalışmalarına başladıklarını, 32 ili ziyaret etmeyi planladıklarını, gidecekleri illerde Bakanlığıyla ilgili yatırımların temel atma ve açılışlarını da yapacaklarını belirtti.

Büyük Türkiye, istikrar, şeffaflık ve büyük hedefleri gerçekleştirmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Devletimizin büyük hedefleri var, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için süratle karar alınması, özellikle tek başlı yönetim olması ve kargaşa olmaması lazım." diye konuştu.

"Vatandaşımızın 'evet' kararını vereceğine inanıyorum"

Muhalefetin yeni sistem için "rejim değişikliği" yorumunu yaptığını anımsatan Eroğlu, yeni sistemde anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğini, rejim değişikliği yapılmadığını bildirdi.

Bakan Eroğlu, referandum sürecinin önemli olduğuna işaret ederek, "16 Nisan'da vatandaşımızın, kendi geleceği, Türkiye'nin geleceği, istikbali için 'evet' kararını vereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, referandum sonucunda "hayır" çıkacağı yönündeki ifadesine ilişkin Eroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tahmininin isabetsiz olduğunu söylüyorum. Zaten kendisi de inanmıyor. Evet oylarının çok daha fazla olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Vatandaşlardan 18 maddeyi okumalarını istiyorum"

Veysel Eroğlu, yeni sistemin denetim mekanizmasının çok daha etkili şekilde işleyeceğine dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Diyelim ki cumhurbaşkanlığı kararname çıkardı, bu konuda kanun varsa cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, kanun geçerli olacak veya kararname çıktı, sonradan Parlamento dedi ki bu yanlış, ben kanun çıkarıyorum... O zaman cumhurbaşkanlığı kararnamesi etkisiz olacak ve direk Meclis'in çıkardığı kanun geçerli olacak, yani kanunun üstünlüğü var. Kılıçdaroğlu, lütfen yeni anayasayı madde madde okusun, hangisini tenkit ediyorsa onu söylesin. Gençlerin seçilme hakkını gündeme getirdi, buna mı itiraz ediyor? Bu maddelere baksın, ben şuna itiraz ediyorum desin. Maddelere baktığı zaman görecek. Vatandaşlardan anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi okumalarını istiyorum. Hepsi makul, uygun, milletin taleplerini yerine getirmekten başka bir şey değil. Koalisyon dönemlerine son veriyor, süreklilik sağlıyor. Yürütme, yargı ve yasama apayrı çalışıyor, bunu orada herkes görecektir."

Mevcut sistemde cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında hiçbir sorumluluğu olmadığını aktaran Eroğlu, yeni sistemle birlikte cumhurbaşkanının bir takım mesuliyetlerinin olacağını ve hakkında soruşturma da açılabileceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanıVeysel Eroğlu
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