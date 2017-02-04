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Hedefimiz gücünü arttıran bir Türkiye inşa etmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, "Bizim hedefimiz, özgüvenli, gücünü arttıran ve gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek." dedi.

Hedefimiz gücünü arttıran bir Türkiye inşa etmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, "Bizim hedefimiz, özgüvenli, gücünü arttıran ve gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek." dedi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
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Hedefimiz gücünü arttıran bir Türkiye inşa etmek

SAKARYA 

CHP İl Başkanlığı'nca Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Kurulu Toplantısı"nda konuşan Selin Sayek Böke, anne olarak çocuklarının yaşayacağı Türkiye'ye dair kaygı duyduğunu belirtti.

"Ortaya konmuş olan anayasa değişikliği teklifinin bir rejim değişikliği teklifi olduğu açıktır." diyen Böke, "İster adı başkanlık olsun, ister adı parlamenter sistem olsun. Demokratik rejimlerde olmazsa olmaz şeyler vardır. Bizim için bu değişiklik demokratik bir cumhuriyeti ortadan kaldıran bir değişikliktir. Ortadan kaldırıyor çünkü bir demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığını tamamen yok ediyor." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek"

Böke, hayal ettikleri Türkiye'nin inşası için referandumun ilk adım olduğunu, mücadelenin sonu değil, başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Bu referandumdan hayırlı sonuçlar çıkardıktan sonra işte bizim umutlu, öz güvenli, dışa dönük, kendisinin gücün bilen ve gücünü hoyratça değil, bir barış iklimi yaratmak için kullanan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, refah, özgürlük yaratmak, adaleti ve hukuku herkesin hakkını savunan bir şekilde inşa etmek. Bizim hedefimiz, özgüvenli, gücünü arttıran ve gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel Başkan YardımcısıSelin Sayek Böke
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