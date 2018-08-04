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'Hedef süre' yargıya hız verecek

Eylül ayında başlayacak olan"Hedef Süre" uygulaması, yargılamaların hızlanmasına katkı sunacak.

'Hedef süre' yargıya hız verecek

Eylül ayında başlayacak olan"Hedef Süre" uygulaması, yargılamaların hızlanmasına katkı sunacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
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'Hedef süre' yargıya hız verecek

Soruşturma ve kovuşturmaların tamamlanma sürelerinin önceden ilan edilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasıyla yargılamaların hızlanması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında, "Yargıda Hedef Süre" uygulaması da yer aldı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan, dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğinin önceden bilinmesine dayalı "Hedef Süre" uygulaması, eylül ayında başlayacak.

Bu uygulamayla, dava ve soruşturmaların bitirilmesine yönelik hedef süreler ilan edilecek. "Yargıda Hedef Süre" uygulaması, yargılamaların hızlanmasına imkan verecek.

Öte yandan, tarafların ve avukatların yargılamaların kısa sürede tamamlanmasına katkı sunmaları, yargılamalara daha etkin katılmaları da sağlanacak.

Hedef süre uygulaması nasıl olacak?

Yapılan çalışmaların ardından suç türlerine göre belirlenen hedef süreler, soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı andan itibaren başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıYargıda Hedef Süre100 Günlük İcraat Program
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