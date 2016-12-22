Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturma çerçevesinde düzenlediği operasyonda, HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete getirildi.
Operasyon kapsamında parti binaları ile şüphelilerin ikametlerinde aramaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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