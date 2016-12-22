Milletvekillerinin Demirtaş ile görüşmesine izin verilmeyince, heyet buradaki avukatlardan bilgi aldı.
Oluç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirtaş ile yüz yüze görüşme taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.
Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Oluç, ''Biliyorsunuz dün akşam sağlık kontrolünden geçti. Sağlık durumuyla ilgili net bilgileri şu ana kadar alamadık ama bize iletilmiş olan sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. Şu anda durumu iyi. Biraz evvel SEGBİS'le bir duruşmaya da katıldı zaten, kendi savunmasını yaptı. Yurt dışında, Almanya'da yaptığı bir konuşma ile ilgili bir duruşmaydı." diye konuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle, 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.
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