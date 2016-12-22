Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Savcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel

ile

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca

hakkındaki fezlekelerde "

terör örgütü

propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" gibi suçlar yer alıyor.

Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Savcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Demirel ve Konca hakkında teröre ilişkin fezlekeler bulunuyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda öldürülen PKK'lının cenazesine katılan ve burada yaptığı konuşma nedeniyle hazırlanan bir fezlekesi de bulunan Konca hakkındaki diğer dosyalarda, "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine hakaret", "suçu ve suçluyu övme" suçları yer alıyor.

Demirel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bir fezlekede ise 7 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde askeri operasyonların ardından bölgeye giderek yaptığı konuşma bulunuyor. "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla hazırlanan fezlekede, Demirel'in ölen terör örgütü PKK mensuplarını "şehit", gömüldükleri yeri "şehitlik" ve örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları ise "katliam" olarak nitelendirdiğine yer veriliyor.

Demirel'e "terör örgütünü yönetmek" suçlaması

Demirel'in, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Şırnak'ın Cizre, Mardin'in Nusaybin ve Muş'un Varto ilçelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca çukur kazma ve bombalı tuzakları "Kürt halkının direnişi" olarak gördüğü belirtilen fezlekede, söz konusu kişinin bu direnişin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptığı kaydediliyor.

Demirel hakkındaki diğer fezlekelerde yer alan suçlar ise şunlar:

"Terör örgütü propagandası yapmak, çevreyi kirletmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama, kamu görevlisine hakaret, terör örgütüne üye olmak, terör örgütünü yönetmek, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, 2911 sayılı kanuna muhalefet, iş ve çalışma hürriyeti ile eğitim ve öğretimi engelleme suçlarına azmettirme, cumhurbaşkanına hakaret, görevi yaptırmamak için direnme."

AA