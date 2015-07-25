ANKARA



Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "HDP'yi Çözüm Süreci'nin düşmanı, statüko cephesinin projesi yapanlar, gelinen durumun sorumlusudur" değerlendirmesinde bulundu.



Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.



Yalçın Akdoğan, "HDP'yi Çözüm Süreci'nin düşmanı, statüko cephesinin projesi yapanlar, gelinen durumun sorumlusudur. HDP tabanı bu taşeronlardan hesap sormalıdır. AKParti'yi iktidardan düşürme misyonunun perdelemesiyle Süreci ve İmralı'yı bitirme rolü alanlar şimdi timsah gözyaşı döküyorlar. Bölgede PKK'nın baskı ve şiddetine maruz kalan Kürtler iradesine musallat olanlara karşı artık sesini daha yüksek sesle çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.