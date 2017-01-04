Terör

soruşturması kapsamında tutuklu bulunan

HDP

Şırnak Milletvekili

Leyla Birlik

'in, hakkında açılan davada

tahliye

sine karar verildi.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Birlik, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada savunma yapan Birlik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Birlik'in tahliyesine karar verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 4 Kasım'da çıkarıldığı Şırnak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Birlik hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açılmıştı.

AA