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HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.

HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.

10 Kasım 2017 Cuma 14:08
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HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.

Terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması olan YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen "Mordem Andok" kod adlı terörist Çelik'in cenazesi, dün ailesine teslim edildi. Terörist, daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Teröristin cenazesine HDP Şırnak Milletvekili Birlik ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Filiz Buluttekin, Mehmet Şerif Camcı ve DBP İl Eşbaşkanı Ruken Akça katıldı.

Terörist, attığı el bombası ile 1 polisi şehit etmişti

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 3 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı sırada terörist Çelik'in el bombası atması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Ahmet Alp Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Operasyonda, terörist Çelik etkisiz hale getirilmişti.

Teröristin terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edilmiş ve teröristin dağda silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPŞırnakLeyla BirlikDiyarbakırKayapınarPKK
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