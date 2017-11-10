HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.