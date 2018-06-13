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HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada ifadesine başvurulan H.Y, firari şüpheli Metin Şanlı ile HDP-PKK iş birliğine ilişkin bilgiler paylaştı.

HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada ifadesine başvurulan H.Y, firari şüpheli Metin Şanlı ile HDP-PKK iş birliğine ilişkin bilgiler paylaştı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
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HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde

GAZİANTEP - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada tanıkolarak ifadesine başvurulan H.Y, firari şüpheli Metin Şanlı ile HDP-PKK iş birliğine ilişkin bilgiler verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Metin Şanlı'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve faaliyet gösterirken öldürülen teröristlerin ailelerini örgütsel eylemler ve etkinliklere yönlendirdiği, örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek toplumu sözde başkaldırı ve illegal eylemlere yönlendirdiği, terör örgütünün sözde demokratik özerklik amacı doğrultusunda çalışmalar yürüttüğü belirlendi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince iletişimin tespiti kararına istinaden telefonları da dinlenen şüphelinin konuşmalarında terör örgütündeki faaliyetlerinden dolayı yakalanan kişilerin akıbetiyle ilgilendiği, bir telefondan bahsederek bunun kimseye verilmeden formatlanmasını istediği, cezaevinden çıktıktan sonra ölen bir teröristten bahsettiği tespit edildi.

Boş evde 10 gün ideolojik eğitim vermiş

Hakkında Gaziantep 5. Sulh Ceza mahkemesince yakalama kararı bulunan Metin Şanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan H.Y. de şüpheli ile HDP-PKK iş birliğine ilişkin bilgiler verdi.

H.Y, önce HDP daha sonra da terör örgütü PKK/KCK hakkında eğitim aldığını ifade ederek, şunları anlattı:

"HDP İstanbul il temsilciliğine gidip geldiğim zamanlarda Metin isimli şahısla tanıştım. Metin sohbetlerimizde bana önce HDP hakkında daha sonra PKK/KCK terör örgütü hakkında bilgilendirme şeklinde anlatımlarda bulunmaya başladı. 2016 yılının Ocak ayında Gaziantep'te boş bir evde PKK/KCK terör örgütü, Abdullah Öcalan'ın çözümlemeleri ve savunmaları, PKK parti tarihi, hakikat rejimi, düşman gerçekliği, kadın tarihi adı altında terör örgütü içinde faaliyet yürüten kadınlar gibi birçok konuda 10 gün 'kapalı devre' yani evden asla ayrılmadan ideolojik eğitim verdi." İfadelerini kullandı.

HDP'ye sigara jelatini içinde not göndermiş

Tanık H.Y. hendek operasyonlarını engellemek için planlama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Metin, bir otobüs ayarlayarak, aralarında benim de bulunduğum ancak daha önceden tanımadığım yaklaşık 40 kişiden oluşan bir ekibi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Güneydoğu'da gerçekleşen asker ve polis operasyonlarını engellemek ve PKK/KCK terör örgütüne destek vermek için göndermek için organizasyon yaptı. Bir hafta sonra da Metin, içerisinde not yazılı kağıdı sigara jelatinine sarılı halde bana verdi. Bana, 'Sen İstanbul HDP il temsilciliği binasına gideceksin, Mikran isimli şahsı bulacaksın, not kağıdını vereceksin' dedi. Ben de kabul ettim."

AA

Anahtar Kelimeler:
HDP-PKKTanıkIfade
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