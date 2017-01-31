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HDP Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı.

HDP Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı.

31 Ocak 2017 Salı 16:27
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HDP Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı

Diyarbakır'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörHDPKars
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