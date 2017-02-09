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HDP Milletvekili Kaya hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında 3 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP Milletvekili Kaya hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında 3 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:38
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HDP Milletvekili Kaya hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında hazırlanan 68 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"6-8 Ekim olayları öncesinde yapılan çağrıya iştirak etti"

İddianamede, 6-8 Ekim olayları öncesi HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden, "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklinde paylaşılan mesaja yer verildi.

Çağrı sonrası 6-8 Ekim 2014'teki sokak olaylarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, çok sayıda kamu ve özel bina ile araçların zarar gördüğü hatırlatılan iddianamede, Kaya'nın çağrının yapıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

"O çağrıyı tek başıma yapmadım"

İddianamede, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir internet sitesinde yer alan beyanlarına da yer verildi.

Söz konusu beyana ilişkin şunlar kaydedildi:

"Demirtaş 'O eylem çağrısını yapan da ben değilim. Partimin MYK'sının kararıydı. Üstlenirim tabii. Ama o çağrıyı tek başıma yapmışım gibi bir algı operasyonuna girişildi. Çünkü kitlelerin sempatisini kazanmıştım' şeklinde ifade de bulunarak sorumluluğun tüm MYK üyelerine ait olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla şüphelinin eylemi tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır."

İstenen ceza

İddianamede, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11,5 yıldan 25 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHDPHDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya
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