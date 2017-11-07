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HDP milletvekili Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

HDP milletvekili Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

07 Kasım 2017 Salı 15:44
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HDP milletvekili Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" konulmasına hükmetti.

Davanın onuncu duruşmasında, Ayhan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu. Avukat Özbingöl, yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, uzun süredir ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" konulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan hakkında Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009 yılında katıldığı bir toplantıda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaHDPHDP Şanlıurfa Milletvekiliİbrahim Ayhan
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