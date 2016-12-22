GAZİANTEP
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İbrahimli Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde gözaltına alınan Adıyaman, sağlık kontrolünden geçirildi.
Milletvekili Adıyaman, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.
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