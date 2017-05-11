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HDP'li vekillere Diyarbakır'da 11 ayda 121 fezleke hazırlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da bulunduğu HDP'li milletvekilleri hakkında son 11 ayda çeşitli suçlardan 121 terör fezlekesi hazırlandı.

HDP'li vekillere Diyarbakır'da 11 ayda 121 fezleke hazırlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da bulunduğu HDP'li milletvekilleri hakkında son 11 ayda çeşitli suçlardan 121 terör fezlekesi hazırlandı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:10
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HDP'li vekillere Diyarbakır'da 11 ayda 121 fezleke hazırlandı

Diyarbakır'da aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu HDP'li milletvekilleri hakkında son 11 ayda çeşitli suçlardan 121terör fezlekesi hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde HDP'li milletvekillerinin güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin kentteki cenaze ve taziyelerine katılmaları, Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) DBP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki açıklamaları, açlık grevleri ile gözaltı ve tutuklanmalara yönelik çeşitli tarihlerdeki konuşmalarda işledikleri suçlar yer alıyor.

Fezlekelerde milletvekillerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "suç ve suçluyu övmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarını işledikleri belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması halinde Demirtaş, parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, HDP Grup Başkanvekilleri Çağlar Demirel ve Osman Baydemir ile bazı HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan 121 fezleke kapsamında dava açılacak.

Dokunulmazlıklar, 20 Mayıs 2016'dan önceki suçlar için kaldırılmış, aralarında Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de  kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturmaya veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, illerin cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHDPSelahattin Demirtaş
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