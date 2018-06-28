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HDP'li vekil adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı belirlenen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP'li vekil adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı belirlenen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:00
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HDP'li vekil adayının yakını PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı

KAYSERİ

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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