Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117363
ALTIN
172.871
DOLAR
3.9889
STERLİN
5.6545
EURO
4.9493
'Yapay zekayla tedavi'
'Yapay zekayla tedavi'
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor

HDP'li Uca hakkında 4 suçtan 2 fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 4 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı

HDP'li Uca hakkında 4 suçtan 2 fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 4 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı

26 Mart 2018 Pazartesi 14:03
0 Okunma
HDP'li Uca hakkında 4 suçtan 2 fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 4 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 29 Nisan 2017'de HDP ve DBP organizesinde merkez Bağlar ilçesinde DBP il binası önünde terör örgütü PKK/KCK'lı teröristlerin bulunduğu Suriye bölgesine gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına Uca'nın da katıldığı bildirildi.

Uca'nın Kürtçe yaptığı konuşma tercüme edilerek eklendiği fezlekede, konuşmasının bir bölümünde "Gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıda şehit düşenlerin yeri cennet olsun." dediği aktarıldı.

Diğer fezlekede ise merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Uca'nın konuşması aktarılarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçunu işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Uca'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Uca hakkında belirtilen 4 suçla ilgili 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.  

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPHDP Diyarbakır MilletvekiliFeleknas UcaPKKKCKSuriyeTerör örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK DÜNYASI KASTAMONU’DA
TÜRK DÜNYASI KASTAMONU’DA
Çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını
Çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını
AVM'ye saldırı hazırlığına ilişkin iddianame kabul edildi
AVM'ye saldırı hazırlığına ilişkin iddianame kabul edildi
KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası
KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde
YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde
Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor
YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ