Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116169
ALTIN
162.704
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2664
EURO
4.7131
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü...

HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Geveri, Ertan ve Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Geveri, Ertan ve Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:46
0 Okunma
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımları nedeniyle HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığına gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığına gönderildiği" duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPüç VekilFezleke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı
Geçen yıl 2 milyon 250 bin pasaport basıldı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2940 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2940 terörist etkisiz hale getirildi
İyi ki doğdun Ozan!
İyi ki doğdun Ozan!
Milli Savunma Bakanı Canikli 'komuta merkezi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Canikli 'komuta merkezi'ni ziyaret etti
'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma'
'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma'
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da terör operasyonu
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da terör operasyonu
Diyanet dergisinde çocuk istismarı ele alındı
Diyanet dergisinde çocuk istismarı ele alındı
Engelli memur kadrolarında tercih dönemi
Engelli memur kadrolarında tercih dönemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ