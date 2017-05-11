HDP'li Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir hakkında fezleke

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, Ertan ve Taşdemir'in kentte mart ayında katıldıkları programlardaki konuşmalarda suçu ve suçluyu överek, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ertan ve Taşdemir'in halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.