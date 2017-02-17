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HDP'li Milletvekili Baluken hakkında yakalama kararı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

HDP'li Milletvekili Baluken hakkında yakalama kararı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

17 Şubat 2017 Cuma 14:28
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HDP'li Milletvekili Baluken hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tahliyesine karar verilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Baluken hakkında verilen tahliye kararı üzerine savcılık, üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Dört ayrı suçtan yargılanıyor

İddianamede, Baluken hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2017 14:30
Anahtar Kelimeler:
Terör SoruşturmasıIdris BalukenDiyarbakırHDP
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