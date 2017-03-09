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HDP'li Kürkcü'ye İzmir'de 2 dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü​ hakkında hazırlanan 2 iddianame kabul edilerek dava açıldı.

HDP'li Kürkcü'ye İzmir'de 2 dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü​ hakkında hazırlanan 2 iddianame kabul edilerek dava açıldı.

09 Mart 2017 Perşembe 12:08
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HDP'li Kürkcü'ye İzmir'de 2 dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında, "Suç ve suçluyu övmek" ve "Basın yoluyla kamu görevlisini hedef göstermek" suçlamalarıyla hazırlanan iddianameler kabul edilerek iki dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Kürkcü hakkında, Ocak 2013'de basın yoluyla yaptığı açıklama ile 2015'de yaptığı konuşmalar nedeniyle başlattığı soruşturmalar tamamlandı.

Kürkcü için "Basın yoluyla kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kürkcü'nün yaptığı basın açıklamasında, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma başmemurları İ.Ç. ve N.A. hakkında asılsız iddialarda bulunduğu, bu kişilerin isim ve unvanlarının açık bir şekilde verilerek terör örgütünün hedefi haline getirildikleri, kişilik haklarının ihlal edildiği bilgisine yer verildi.

İnfaz koruma başmemurlarının cezaevinde terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerle ilgili mevzuata ilişkin görev yürüttükleri, terörle mücadele görevlerinin bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, "Kürkcü'nün Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, 'İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterme' suçunun işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Suç ve suçluyu övmek" suçlaması

Ertuğrul Kürkcü hakkında "Suç ve suçluyu övmek" suçlamasıyla İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen diğer iddianamede ise 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kürkcü'nün 2015'te yaptığı iki farklı konuşmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "siyasi bir kişilik, tutsak" olarak nitelendirmesi​, 3 Aralık 2015'te İstanbul Sancaktepe'de ölü ele geçirilen "Gülçin" kod adlı Dilan Kortak isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun İzmir'de düzenlenen cenazesinde yaptığı konuşmasında ise Kortak'ın "Siyasi mücadele ömrünü adamış bir özgürlük savaşçısı" olarak gösterilmesi, PKK/KCK lehine atılan sloganlara destek vermesi nedeniyle "Suçu ve suçluyu övmek" eylemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin Kürkcü'nün ifadesine başvurulmak için talimat yazıldığı ancak çıkartılan tebligata rağmen savunma yapmadığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis üyesi dokunulmazlığının göz önünde bulundurularak yazılı savunma yaptığının belirtildiği iddianamede, "6718 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle yapılan değişiklik bir anayasa hükmü olup, kanun ve uluslararası sözleşmeler arasında çatışma bulunması halinde uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanması doğal olmakla birlikte anayasa hükümleriyle çatışma halinde uygulama üstünlüğüne sahip anayasa hükümleri geçerli olacaktır. Bu nedenle Kürkcü'nün ayrıca dokunulmazlığı bulunduğu savunması yerinde görülmemiştir. Hukuksal niteliği çizilen eylemi işlediği değerlendirilen Kürkcü'nün yargılamasının yapılarak, sevk maddeleri doğrultusunda cezalandırılması kamu adına talep olunur." ifadeleri yer aldı.

Hakkında İstanbul'da da dava açılmıştı

Kürkcü hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasının meydana geldiği şantiyenin önündeki protesto gösterisinde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava daha açılmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıHDPErtuğrul Kürkcü
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