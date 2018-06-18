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HDP'li grup belediye personeline saldırdı

Van'da "Hoşgeldin Bebek" projesi çalışması yürüten Gürpınar Belediyesi hizmet aracı ve personeline, HDP'nin seçim aracında bulunan kişilerce saldırıda bulunuldu.

HDP'li grup belediye personeline saldırdı

Van'da "Hoşgeldin Bebek" projesi çalışması yürüten Gürpınar Belediyesi hizmet aracı ve personeline, HDP'nin seçim aracında bulunan kişilerce saldırıda bulunuldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:04
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HDP'li grup belediye personeline saldırdı

Van'da Gürpınar Belediyesi hizmet aracı ve personeli, HDP'nin seçim aracında bulunan kişilerin saldırısına uğradı.

İlçede yürütülen "Hoşgeldin Bebek" Projesi kapsamında yeni bebeği olan annelerin yanlarında olduklarını göstermek için aileleri ziyaret eden belediye ekiplerine, Savacık Mahallesi'nde HDP'nin seçim aracındaki kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Aracı zorla durdurup belediye personeline sözlü saldırıda bulunarak fotoğraf çeken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, araçtaki "Hoşgeldin Bebek" paketlerine de zarar verdi.

HDP seçim aracından inen zanlılar, daha sonra kapısını açmaya çalıştıkları araçtaki belediye ekiplerine saldırmak istedi.

Bunun üzerine zarar verilen malzemeleri de bırakarak olay yerinden uzaklaşan belediye personeli, Gürpınar Emniyet Müdürlüğüne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Olayın failleri adaletten kaçamayacak"

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yaptığı açıklamada, demokrasinin kurallarını kullanarak siyaset yapamayanların, milletin onların gerçek yüzlerini görmelerinin ardından belediyenin millete hizmet yolunda yaptığı en güzel ve en masum projesi olan "Gürpınar'a Hoşgeldin Bebek" paketlerini yağmaladığını söyledi.

Millete yapılan hizmeti içine sindiremeyen, demokrasiden nasibini almamış bu zihniyetin, milletin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Doğramacı, şöyle konuştu:

"Demokrasi nidalarıyla demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik eylemleriyle kelimenin tam manasıyla milleti terörize edenler artık amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu millet bunlara 'artık yeter' diyerek 15 Temmuz ruhuyla kendi iradesine sahip çıkacaktır. Bu devlet üç beş kendini bilmeze pabuç bırakmaz. Herkes yaptığının karşılığını alacak, vandallık kimsenin yanına kar kalmayacak. Konu adli makamlarda yargı sürecindedir. Olayın failleri nereye kaçsalar da adaletin elinden kaçamayacaklardır. Biz tüm birimlerimizle ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepsi yakalanıp yargıya teslim edilecektir. Gürpınarlılar rahat olsun, haklarını korumak en önemli görevimiz."

Belediye personeli yaşananları anlattı

Saldırıya uğrayan belediyenin kadın personeli, olay sırasında çok korktuklarını, bu kişilerin hiçbir değer yargılarının olmadığını anladıklarını, halen saldırının şokunu yaşadıklarını ve üzerlerinden atamadıklarını ifade etti.

Proje kapsamında her gün düzenli olarak mahalleleri gezen belediye personeli, olayı şöyle anlattı:

"Hoşgeldin bebek paketlerini dağıtmak için belediyeden çıkmıştık. Bazı evlere hediyelerimizi dağıttıktan sonra bir anda HDP'nin seçim aracındaki kişiler aracımızın önünü kesti. Ne olduğunu anlayamadık. Hemen fotoğraflarımızı çekip, bizlere sözlü saldırıda bulunmaya başladılar. Ne yapacağımızı bilemedik. Önümüzü kapattıkları için bir yere gidemiyorduk. Daha sonra aracımıza yanaşarak kapıyı zorlamaya ve ellerini açık pencereden içeri sokarak paketleri talan etmeye başladılar. Yapılan saldırıyı ahlaksızca buluyor ve kınıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
VanHDP
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