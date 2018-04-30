HDP'li Demirtaş ve Önder hakkında hapis istemi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.
AA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.
AA