HDP'li Başaran hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, güvenlik güçlerinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Dibek köyü kırsalında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Metin Kaplan'ın Batman'daki cenaze törenine katıldığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine Başaran hakkında resen soruşturma açtı.

Olaya ilişkin haber çıktıları, soruşturma kapsamında dosyalandı. Ayrıca bazı tespitlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.

Soruşturma, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ahmet Akça tarafından yürütülecek.