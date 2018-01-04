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HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:05
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HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

DİYARBAKIR

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in "5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPHapis Cezası
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