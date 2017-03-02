HDP'li Aydınlar'a 2 yıl bir ay hapis cezası

İzmir'de 7 Haziran seçimleri öncesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan dönemin HDP İzmir Milletvekili adayı Pınar Aydınlar ile eski HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacay Yılmaz, 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Aydınlar, Yılmaz ve müzisyen Murat Elmastaş katılmadı, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Aydınlar'ın avukatı Şerife Çelik, müvekkilinin o dönem HDP Milletvekili adayı olarak seçim çalışması yaptığını, Buca'da partisinin seçim irtibat bürosundaki konuşmasında ifade özgürlüğü kapsamında sözler sarf ettiğini belirterek, konuşmasının hiçbir yerinde terör örgütünü öven ya da insanları şiddete yönlendiren ifadeler kullanmadığını savundu.

Çelik, "Adalet Bakanlığının Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği PYD/YPJ'nin terör örgütü listesinde bulunmadığına dair yazıyı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı daha önce dosyaya sunmuştuk. Konuşma yaptığı tarihte terör örgütü olarak tanınmayan bir topluluk için terör örgütü propagandası yaptığından bahisle müvekkilimin cezalandırılması yasalara uygun olmayacaktır. Yargıtayın kararları ve diğer hususlar göz önüne alındığında müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz'ın avukatı Fatma Demirer de müvekkilinin o dönem partisinin seçim organizasyonunda görevli olduğunu, konuşmasında geçen dört cümleden yargılandığını, YPG'den hiç bahsetmediğini, konuşmalarına bakıldığında herhangi bir suç unsuru olmadığının ortaya çıkacağını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Aydınlar ve Yılmaz hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl altışar ay hapis cezası verdi. Sanıkların cezası, lehlerine sebeplerden dolayı 2 yıl birer aya düşürüldü.

Sanık Elmastaş beraat etti

Sanık Elmastaş'ın ise "suç ve suçluyu övmek" suçunu işlemediğine kanaat getirilerek beraatine karar verildi.

Bu arada, Aydınlar ve Yılmaz'ın avukatları kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, Buca'da HDP'nin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptıkları konuşmalar nedeniyle Pınar Aydınlar ve Hacay Yılmaz, seslendirdiği şarkılar nedeniyle de Murat Elmastaş hakkında "suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla dava açılmıştı.