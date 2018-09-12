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HDP ilçe başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan HDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer Bozdal'a 1 yıl 8 ay 9 gün hapis cezası verildi.

HDP ilçe başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan HDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer Bozdal'a 1 yıl 8 ay 9 gün hapis cezası verildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:09
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HDP ilçe başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan HDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer Bozdal, 1 yıl 8 ay 9 gün hapisle cezalandırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Ömer Bozdal, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Bozdal, atılı suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir örgüt propagandası yapmadığını savundu ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise kuvvetli delil durumu ve sosyal medya raporlarını dikkate alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Bozdal'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKKCKK propagandası yaptığı kesinleşen HDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer Bozdal'ın 1 yıl 8 ay 9 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağı konarak şartlı tahliyesine" karar verildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay önce sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlara yönelik operasyonda Ömer Bozdal gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaHDPHDP Eyyübiye İlçe Başkanı Ömer BozdalEyyübiye
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