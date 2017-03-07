HDP'den referandum broşürü

HDP Genel Merkezi, referanduma ilişkin "Hayır Hepimiz Kazanalım" ve "Hayır Geleceğimizi Kazanalım" başlıklarıyla broşür ile parti teşkilatlarının çalışmalarda yararlanması için "Özgürlük ve demokrasi için halklar 'tek adam rejimine' hayır diyor" başlıklı kitapçık bastırdı.

İlk etapta 4 milyon baskısı gerçekleştirilen ve bütün illere dağıtımına başlanan "Hayır Hepimiz Kazanalım" ve "Hayır Geleceğimizi Kazanalım" başlıklı broşürlerde anayasa değişikliğine ilişkin bilgilere yer verildi. Broşürde, "Tek kişilik devlet mi olur? Bağımlı mahkeme mi olur? Ülke fermanlarla mı yönetilir? Güdümlü Meclis mi olur? Hesap vermeyen yönetici mi olur? Bu şekilde anayasa mı hazırlanır? Ülkenin tapusu tek kişiye mi verilir? Bütün toplumu bir parti başkanı mı temsil eder?" soruları yönetilerek bu sorulara yanıt veriliyor.

Broşürlerde ayrıca, "Hepimizin anayasası nasıl olmalı?" başlığı altında HDP'nin anayasa konusunda beklentileri sıralanıyor.

Öte yandan HDP, il ve ilçe başkanlarının referandum çalışmaları sırasında yararlanması amacıyla "Özgürlük ve demokrasi için halklar 'tek adam rejimine' hayır diyor" başlıklı 16 sayfadan oluşan bir kitapçık basarak parti teşkilatına gönderdi.