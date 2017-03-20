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HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, adliyeye sevk edildi.

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, adliyeye sevk edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 15:33
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HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'yı övdüğü, suç işlenmesine teşvik ettiği ve terörist cenazelerine katıldığı öne sürülen Taşdemir hakkında "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Taşdemir'i, Doğubayazıt ilçesi çıkışında otomobilinde gözaltına aldı.

Taşdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıHDPPKKDirayet Taşdemir
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