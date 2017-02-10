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Hazirana kadar belediyelere borçları için kesinti yapılmayacak

Belediyelerin borçlarına karşılık yapılacak kesinti oranları, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olacak.

Hazirana kadar belediyelere borçları için kesinti yapılmayacak

Belediyelerin borçlarına karşılık yapılacak kesinti oranları, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olacak.

10 Şubat 2017 Cuma 10:36
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Hazirana kadar belediyelere borçları için kesinti yapılmayacak

Büyükşehir belediyeleri i̇l özel i̇dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yapılacak kesinti oranları, bu yılın şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyeleri, i̇l özel i̇dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2017 yılı şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla "IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yürürlükten kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyeleriVergi Gelirleri
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