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Haziran ayında karla mücadele

İl Özel İdaresi ekipleri, Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 700 rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Haziran ayında karla mücadele

İl Özel İdaresi ekipleri, Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 700 rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:53
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Haziran ayında karla mücadele

Bayburt'ta haziran ayında yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın idaresindeki ekip, iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karı temizlemek için çalışma başlattı.

Karla mücadele ekibi, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaların, yarın bitirilmesi planlanıyor.

"Yedi Göller" bölgesi, yeşil ve mavinin eşsiz tonları, serin sularıyla son yıllarda şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayburtKarla Mücadele
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