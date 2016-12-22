Müsteşarlık açıklamasında, bazı internet sitelerinde, "Ankara'da dev operasyon" başlıklı haberde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, Hazine Müsteşarlığında, FETÖ operasyonun başlatıldığı, bu kapsamda 19 şüphelinin gözaltına alındığına yer verildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bilgi eksikliğinden kaynaklı bu haberlerde sanki sabahın erken saatlerinde, Müsteşarlığımızda operasyon yapıldığı izlenimi doğmuştur. Yapılan incelemede, haber konusu operasyonun daha önce KHK’larla kurumdan uzaklaştırılmış Hazine personeli ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede bu sabah Hazine Müsteşarlığımızda polis baskını şeklinde kesinlikle herhangi bir operasyon olmamıştır."
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