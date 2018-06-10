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Hayvanlara yönelik şiddet protesto edildi

Haykonfed Başkan Yardımcısı Özkan, "Hayvanlara tecavüz edenlerin tüm aile fertlerinin, aile içi tecavüz açısından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca incelenmesini, varsa çocuklarının da koruma altına alınmasını istiyoruz." dedi.

Hayvanlara yönelik şiddet protesto edildi

Haykonfed Başkan Yardımcısı Özkan, "Hayvanlara tecavüz edenlerin tüm aile fertlerinin, aile içi tecavüz açısından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca incelenmesini, varsa çocuklarının da koruma altına alınmasını istiyoruz." dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 15:40
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Hayvanlara yönelik şiddet protesto edildi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) üyeleri ve hayvan hakları savunucuları, hayvanlara yapılan işkence ve tecavüzleri protesto etti.

Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, "Hayvan haklarını savunmayan siyasiye oy yok", "Hayvanlara tecavüz ve eziyet edenler hapis cezasına mahkum edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, hayvanlara tecavüz edenlerin en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Hayvanlara tecavüz edenler, hem hapsedilsin hem de hadım edilsin. Çünkü bunun bir sonraki aşaması bebeğe, kadına ve çocuğa tecavüzdür." dedi.

Konya Ereğli'de yavru bir köpeğe tecavüz edilmesine ilişkin görüntüleri, sosyal medyada paylaşanların, en ağır cezayı çarptırılmalarını isteyen Özkan, "Hayvanlara tecavüz edenlerin tüm aile fertlerinin, aile içi tecavüz açısından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelenmesini, gözetim altına alınmasını varsa çocuklarının da koruma altına alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde yaşanan vahşet ve tecavüzlerin önlenebilmesi adına, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca caddelere, park ve bahçelere, Hayvanları Koruma Kanunu gereği, "Sokaklar hayvanların yaşam alanıdır, hayvanların barınmasını ve beslenmesini engellemek suçtur ve cezaya tabidir" yazılı afişlerin asılması gerektiğini belirten Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığının da konu hakkında hutbe okutmasını istedi.

Özkan, "Belediyelerin, hayvanlarla ilgili kanunları yok sayarak, Türkiye genelinde yüz binlerce hayvanın yaşam haklarına tecavüz ettiği, tutanaklarla saptanmıştır. Belediyeler tarafından uygulanan bu yaşam hakkı tecavüzlerinin önlenmesi için belediyeler de yasa tasarısında ceza kapsamına alınmalıdır." diye konuştu.

Grup üyeleri, taleplerine ilişkin, Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir kurul oluşturması talebinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hayvanların Yaşam Hakları KonfederasyonuHaykonfedHayvanlara Yönelik şiddetHayvan Hakları
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