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"Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor"

Konferans Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, "Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor. Sağlıklı hayvanların artması sağlıklı insanların artması demektir." dedi.

"Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor"

Konferans Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, "Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor. Sağlıklı hayvanların artması sağlıklı insanların artması demektir." dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:08
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"Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor"

Hayvan refahı, kurtarma ve tahliye faaliyetleri gibi konuların ele alınacağı 3. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı Afyonkarahisar'da başladı.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda, "Hayvan" kelimesinin hay kelimesinden türediğini ve hayat sahibi anlamına geldiğini söyledi.

İslami literatürde Allah'ın "Hay" ismi olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Hayvan bu kadar önemlidir ama ülkemizde anlamı çok çok gerilerde hatta küfür etmek için kullanılmaktadır. Önce bizim bu kalıbı yıkmamız gerekiyor. Hayvanın önemini vurgulamamız gerekiyor. Hayvanlar insanlar darda kaldığı zaman her şeyi ile insanların yardımına koşuyor. Bazen ilaç ve yemek oluyor bazen de insanları hastalanmaktan kurtarıyor. İnsanların hayvansız bir dünyada psikolojileri bozulur. Hastalıkları da artar, yaşayamazlar. Bundan dolayı hayvanlar da darda kaldığı zaman bizim de onlara yardım etmemiz lazım. Bunu yaparken hayvanın sağlığını koruyarak en az zarar gelecek şekilde kurtarmamız gerekiyor."

"Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor"

Aksoy, hayvan refahının artırılması için tam teşekküllü hayvan hastanelerinin kurulması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayvan hastanelerinin çoğalması gerekiyor. Sağlıklı hayvanların artması sağlıklı insanların artması demektir. Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı insan için harcanan giderlerin daha aza indirilmesini sağlayacaktır. Daha ucuza yapılacak hayvan hastaneleri, sağlık hizmetlerinin ucuzlamasını beraberinde getirecektir. Bu tür konferansları hayvanların tekniğine uygun bir şekilde kurtarılmasını sağlayabilmek için yapıyoruz."

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da sosyal ve kültürel gelişmeyle hayvan haklarındaki ilgi ve özenin de arttığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde insanların can güvenliğinin olmadığına dikkati çeken Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlk insandan bu tarafa bizim yardımcılarımız konumunda olan hayvanlar, gerek yaşamsal ham madde, gerekse birer yardımcı ve güvenlik elemanı vesilesiyle olmazsa olmazımız olmuştur. Bugün şehirleşmeyle hayvanlar artık bir arkadaş, bir yoldaş, bir ev arkadaşı gibi algılanmaya başlanmıştır. İnancımız ve yasal kurallar gereği hayvanlara iyi davranmamız, onların zor durumlarında yanında olmamız gerekiyor."

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan ise konferansta, İslam'da hayvan haklarından, hayvan ambulansına kadar birbirinden ilginç ve farklı 34 ayrı başlıkta bildiri sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 10 yılda hayvan kurtarma alanında ciddi gelişmeler kaydettiğini anlatan Buldan, "Konuyla ilgili sivil ve resmi kurumların farkındalıkları artmaktadır. Bugüne kadar hayvan kurtarılması isteğiyle bize ulaşan 25 talebin hepsine de uzman personelimiz tarafından anında müdahale edilerek söz konusu hayvanlar canlı olarak kurtarılmıştır." diye konuştu.

Türkiye'deki 7 üniversiteden 34 yerli, 5 de yabancı akademisyenin katıldığı gün boyu sürecek konferansta, üç farklı oturumda hayvan refahı, kurtarma ve tahliye faaliyetleri gibi konular ele alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Gürbüz Aksoy3. Uluslararası Hayvan Kurtarma KonferansıAfad
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