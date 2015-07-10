Hayatta olmayan Türk ve Müslümanlara isim iadesi

SOFYA - Bulgaristan Parlamentosu, ülkede 1989 yılına dek iktidarda olan Komünist Parti'nin Bulgar isimleri verdiği Türk ve Müslümanlardan hayatta olmayanlara asıl isimlerinin iade edilebilmesine karar verdi.



Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri, Nüfus Kayıt Kadastrosu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı hazırladı.



Oylamada tasarı 22 oya karşı 128 oyla kabul edilirken Eski Bulgaristan Komünist Partisi’nin (BKP) devamı olan, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekillerinin büyük bir bölümü yasa değişikliğine karşı çıktı.



Değişiklikle, ölen Türk ve Müslümanların asıl isimleri, varislerin talebi üzerine kolaylaştırılmış bir prosedürle iade edilebilecek.



Ölen kişinin en az bir varisinin talebi üzerine istenilen isim değişikliği yapılabilecek, ancak varisler arasında tartışma çıkması durumunda konu mahkemeye intikal ettirilecek.



İsimleri zorla değiştirilmiş diğer vatandaşlar, geçmişte kabul edilmiş başka bir yasa sayesinde asıl isimlerini rahatlıkla geri alabiliyor.

