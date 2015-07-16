DİYARBAKIR

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9, Kulp ilçesinde de 7'si çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği katliamları unutulmuyor.

Çınar'da 21 yıl önce bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin, Kulp'un Hamzalı köyünde de 20 yıl önce gerçekleştirilen baskında yaşamını yitiren 8'i çocuk, 21 kişinin yakınları yitirdikleri canların acısını yaşıyor.

Her bayram yakınlarının özlemiyle acıları tazelenenler, bu yaşananların son bulmasını diliyor.

İlçenin Yıllarca Mahallesi'nde 10 Mart 1994'te Kadir Gecesi sabahında Diyarbakır'a bayram alışverişine giderken mayının patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı her Kadir Gecesi'nde gözyaşlarıyla hatırlanıyor.

Patlamadan yaralı kurtulan Muhammed Ayhan, yaklaşık 20 gün sonra içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Köy sakinlerinden Kazım Akman, "Yer kalmadığı için minibüse binemedim. Minibüs hareket ettikten kısa bir süre sonra mayının patlaması sonucu paramparça oldu" dedi.

Hakan Yalçın da "PKK'lılar dindar olmamız ve onlara destek vermediğimiz için bu katliamı gerçekleştirdi" diye konuştu.

Hamzalı katliamı

Hamzalı köyünde 1 Ocak 1995 tarihinde köyün çevresini saran teröristlerce bombalı ve uzun namlulu silahlarla yapılan baskında biri 6 aylık bebek 7'si çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

Katliamın terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyip korucu oldukları için gerçekleştiğini savunan köy sakinleri, 20 yıl önce yaşadıkları olayın acı izlerini taşıyor.

Saldırıda 3 çocuğunu kaybeden anne İsmet Arslan, baskında köyde kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırımı yapılmadan herkesin hedef alındığını söyledi.

Evinde 7 kişinin öldürüldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Arslan, 3 çocuğunu kaybettiği olayda, dizlerinden ve göğsünden yaralandığını anlattı.

Baskında babasını, kardeşini ve yengesini kaybeden Rüstem Barut Hamzalı, "Biz korucu olmadan önce köye gelip çocuklarımızı istiyorlardı. 4 çocuğu olana, '2'sini bize ver 2'si sende kalsın. Ya çocuklarınızı bize vereceksiniz ya da köyü terk edeceksiniz' diyorlardı. Biz de köyü terketmeme kararı alarak korucu olduk. 3 gün sonra köyü bastılar. 21 kişiyi öldürdüler'' dedi.