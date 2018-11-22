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Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri toprağa verildi

Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cenazeleri toprağa verildi.

Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri toprağa verildi

Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cenazeleri toprağa verildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:37
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Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri toprağa verildi

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitiren maden işçilerinden Uğur GöktaşKenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cenazeleri defnedildi.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçileri Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

İnağzı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Göktaş için Acılık Hz. Ali Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene Göktaş'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi partilerin temsilcileri, maden işçileriyle vatandaşlar katıldı.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Göktaş'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Bekar ve 10 yıldır maden işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Göktaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağlık Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.

Öte yandan maden işçisi Uğur Göktaş'ın, 9 yıl önce babası Osman Göktaş ile özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilendiği, baba Göktaş'ın oğlunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Suçlular cezasını çeksin"

Abla Emine Göktaş Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin maden ocağına o akşam istemeyerek gittiğini belirterek, kardeşinin gece vardiyasından nefret ettiğini ve kendisine son vardiyasının olduğunu söylediğini hatırlattı.

Kardeşinin zor şartlar altında çalıştığını kendisine anlattığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"3 ay önce de evladımı kaybettim, hep yanımdaydı, destekçimdi. Annem hasta doktora götürecek izin vermiyorlar, yeğeninin defin işlemleri var, sürekli arıyorlar. Kardeşimi hiç rahat bırakmadılar. Allah sorsun hesabını, benim kardeşim şehit gitti. 'TTK'ya işe gireceğim.' diye umut ediyordu. Gerçekten artık bıktım. Ağabeyim de özel ocakta çalışıyor. Ağabeyim daha önce vinçteydi, 'Ocağın dışında çalışıyor.' diye seviniyordum. Biz 9 yıl önce babamızı da kaybettik. Babamızın ölümünü örtbas ettirdiler bize çünkü yavrum da o ocakta çalışıyordu. Kardeşimi kandırdılar. Seni babanın yerine geçirdik, sen patron vekilisin.' diye. Sonra kardeşimi köle gibi kullandılar."

Aydın, kardeşinin çok çektiğini, her şeyi kendi halletmeye çalıştığını söyleyerek, "Bizim çilemiz bitmiyor, hepimizin bir hayat mücadelesi var. Ailemize bakmaya, destek olmaya çalışıyoruz, artık bıktık." dedi.

Ağabey Nazif Göktaş da babasını ve kardeşini madende kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Başka canların yanmasını istemiyorum. Gözümle oradaki ocağı gördüm, havalandırma yetersiz. Suçlular cezasını çeksin. Kimse kaçak iş yapmasın. 9 yıl önce babamı kaybettim, evladını kurtardı kendisi gitti. 9 yıl sonra kardeşim gitti." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışırken gazdan etkilendim"

Hala Fatma Çolak "Yavrum gitti, tek yanımda o vardı. Onunla hastamıza bakıyorduk, annesini sırtında taşıyordu. Bundan sonra bana kim sahip çıkacak. Ben hastama nasıl bakacağım?" diye konuştu.

Aynı ocakta çalışan Göktaş'ın arkadaşı İsmail Top da 03.00 sıralarında gaz patlaması olduğunu ifade ederek, patlama sırasında dışarıda olduğunu ve kendi imkanlarıyla iki kişiyi çıkarttıklarını aktardı.

Top, TTK'nın ekiplerinin elinden geleni yaptığını kaydederek, "Gazdan dolayı geç çıkartabildiler. Çıktıklarında zaten ölmüşlerdi. Eğer ben de içeride olsaydım hasar görürdüm. Arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışırken gazdan etkilendim, hastaneye kaldırıldım." dedi.

Kenan Çavuş'un cenazesi

Rat Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Kenan Çavuş'un cenazesi, Rat Yeni Site Uğur Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Çavuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, maden işçileriyle vatandaşlar katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Çavuş'un yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı ve ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Hasan Gençtürk cenazesi

İşçilerden Hasan Gençtürk'ün cenazesi de Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki evine götürülerek Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.

Daha sonra Gençtürk'ün cenazesi, Bölüm Mahallesi Madenciler Camisi'nde kılınan namazından sonra aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, GMİS yöneticilerinin yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.

Olay

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Olayla ilgili ocak sahibi İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenciler
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