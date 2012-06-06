Hayati Kamhi toprağa verildi

İSTANBUL

Kamhi için Karaköy'deki Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Hayati Kamhi'nin eşi Camilla Kamhi ile babası Jak Kamhi'nin de aralarında bulunduğu aile yakınları, Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı Sami Herman'ın da aralarında yer aldığı Musevi Cemaati temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller, eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, iş adamları Rahmi Koç, Hüsnü Özyeğin, Zeynel Abidin Erdem ve Yılmaz Ulusoy'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Kamhi'nin cenazesi, buradaki törenin ardından Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda defnedildi.