Hayati Kamhi evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Hayati Kamhi (62), Çengelköy'deki evinde silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Kamhi'nin evine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürerken, iş adamının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Kamhi'nin cesedi, incelemelerin ardından evinden çıkarılarak cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamhi'nin ailesi ve yakınlarının, cenazenin götürülüşü sırasında göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.
Kamhi'nin cesedi, incelemelerin ardından evinden çıkarılarak cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamhi'nin ailesi ve yakınlarının, cenazenin götürülüşü sırasında göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.
AA
Son Güncelleme: 04.06.2012 05:42