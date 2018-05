Hayal Kumbarama İlk Kuruş kitaplaşıyor

Hayal Kumbarama İlk Kuruş Projesi geçen yıl okulda 5 öğrencinin TEOG sınavında tam puan çıkarmasına neden oldu

Türkiye’de tek olan projeye göre öğrencilerin hayalleri hangi meslek ise öğrenciler o meslekte öğrencilikleri sırasında bir gün çalışarak o mesleklere devam edip etmeyeceklerini uygulayarak öğrendiler.

Bu projenin ilk ortaya çıkmasını sağlayan Abdülhak Hamit Ortaokulu müdürü Haşim Albayrak, bu projeyi şöyle anlattı:

“Müdürlüğünü yaptığım öğretmenlerimden biri Amerika’ya yerleşince zaman zaman mailleşirdik. Bir mailinde o gün çocuğunun hayatındaki en mutlu gün yaşadığı”nı anlattı. Ben de “niçin o gün mutlu olduğunu” sordum. O da Amerika’da beşinci sınıf öğrencilere yapılan bir uygulamadan hayallerindeki mesleklerin sorulduğunu, bu mesleklerde o öğrencilerin çalıştığını ve akşam günlük olarak hayatlarındaki ilk parayı kazandıklarını” anlattı. Bu proje benim çok hoşuma gitmişti.

Çocukların mutlu olabilmesi ve eğitimlerine daha çok ilgi göstermeleri ve başarılı olmaları için Amerika’da uygulanan bu projeyi yurdumuz koşullarına göre şekillendirmeye başladım. Ancak bu projenin olabilmesi için okulun ve öğretmenlerin dışında da çok paydaşların olması gerektiği en önemli sorun idi. Bu projeye ilk olarak rehber öğretmenleri ile birlikte başladım. Projeyi anlattım. İlgileneceklerine kanaat getirdim ve yola çıktık.

2014- 2015 yılı eğitim ve öğretim döneminde sadece yedi öğrenci ile yola çıktık. Acaba tepki ne olurdu, sonuç ne olurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeyi okul müdürünün sorumluluğunda kabul etmesiyle uygulama başlamış oldu. Yedi öğrenci ile birlikte çıktığımız yolda proje uygulayıcı öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve paydaşlarımız çok keyif aldılar.

Hatta bu ilk uygulamamızda özellikle CEO olmak isteyen bir kızımız gerçek bir holding CEO’su yanında çalıştıktan sonra bu meslek için en başarılı olabilmek zorunda olduğunu öğrendi. Bunun içinde bütün gücüyle çalışarak 7. Sınıfta gittiği bu proje uygulamasında 8. Sınıfın sonunda TEOG sınavlarında tam puan çıkartarak zirveye ulaştı. Diğerleri de ona yakın başarı elde ettiler. Okulun başarısı yine eski dönemlerine ulaştı.

2015- 2016 eğitim öğretim yılında ise bu projeyi daha geniş bir katılım ile uyguladık. Bu projede belediye ağırlıklı meslekler için belediye yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Olumlu neticeler alındı. Belediyede yapılan uygulamaları bizzat belediye başkanımız takip etti. Hatta o yıl dokuz öğrencimize belediyede hayallerindeki meslek için ortam hazırlandı. Alan çalışmaları dâhil o günü belediyede tam gün çalışan öğrencilerimizi akşam dönüşü bizzat Belediye Başkanımız Murat Aydın karşıladı. Hepsine sorduğu ana soru “sen bu mesleği devam ettirecek misin?” sorusuna hepsi ne olursa olsun bu mesleği yapabilmek için ellerinden gelecek her şeyi yapacaklarını beyan ettiler. Belediye Başkanımız onları belediyenin her noktasına gezdirerek ve sonrasında çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Bu arada Belediye ile işbirliğini başkan yardımcılarından Av. Saffet Öz sağlayarak olayı başından sonuna kadar belediye ayağını bizzat yönetti. Bende bir yazar olarak bu projeyi kitap olarak hazırladım.

Kitap çalışmaları tamamlandığında 15 Temmuz Darbe girişimi zamanına gelince kitabın basılma fırsatı olmadı. Ertesi yıl ise daha önce yedinci sınıflara uygulanan bu projenin sonuçları beklendi. Olumlu tepkiler gelince ve okul başarısı artınca projenin devam edilmesi kararlaştırıldı. Çünkü yedinci sınıfta uygulanan bu projede tam beş öğrencimiz TEOG’ta tüm soruları bilerek tam puan çıkarttı. Diğer öğrencilerin çoğu da derece yaparak mezun oldular. Bu yıl ise TEOG sınavları kaldırılınca bu projenin sekizinci sınıflar için uygulanmasına karar verildi. Her sınıftan dörder öğrenci seçildi. Toplam 52 öğrenciden okula davet edilen velileri içerisinden 43 veli, öğrencisinin bu projeye katılmasını kabul etti. Uygulama başladı. Uygulamanın sonunda sadece bir öğrenci ve veli uygulamayı beğenmedi. Diğer öğrenci velileri ve öğrenciler hatta paydaşlar çok memnun oldular.

Pilotluk yapmak isteyen öğrenciler hayatlarında ilk kez uçağa bindiler, uçak pilot kabinine girdiler oradaki aletleri kullanarak uygulama yapabildiler. Hayallerindeki meslek itfaiyecilik olanlar İtfaiye Avrupa Yakası Müdürü Hasan Karakaş’ın katkılarıyla itfaiye üniforması ile bir gün itfaiye biriminde uygulama yaptılar. Hayallerindeki mesleği avukatlık olan öğrencilerimiz duruşmalara girdiler, hayallerindeki mesleği doktorluk, beyin cerrahı olanlar hastanelerde doktorlara stajyerlik yaptılar. Hayallerindeki mesleği mimarlık olanların bir kısmı belediyede bir kısmı ise okulun yetiştirdiği mimarlardan Süleyman Uluocak’ın yanında çalıştılar. Hayallerindeki mesleği eczacılık olanlar o gün eczacı kalfalığı yaptılar. Hayallerindeki mesleği öğretmenlik olanlar özel kolejlerde öğretmenlik yaptılar. Her uygulamada bize kolejlerinin kapısını açan Bakırköy Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi yetkililerine ve özellikle müdürleri Ersan Karaismailoğlu’na; Türk Havacılık Müzesi Komutanı Yrb. İsmail Dindar’a ve Ayjet Anadolu Yıldızları Havacılık Eğitim Merkezi Okul Müdürü Naci Uçar’a, Devlet Hastahanesinde çocuklarımıza eğitim veren Opr. Dr. İrfan Koç’a; Zeytinburnu Tıp Merkezi Doktorlarından Op. Dr. Selçuk Menkü’ya, Sağlık Ocağı Aile Hekimi İnanç Bey ve diğer tüm doktor ve proje destekçilerine, velilerimize çok teşekkür etmeyi borç biliriz. Ancak asıl teşekkürlerin Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın ve yardımcısı Saffet Öz’e olması gerekir. Çünkü proje ile başından sonuna kadar ilgilenip sonuçlarını beraberce değerlendirmemize fırsat tanıdılar. Projenin başarılı olması dolayısı ile bu projeyi kitap haline getirme önerimizi kabul ettiler.

Bu proje çalışmasında Önsöz yazmasını istediğimiz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Yeşilyurt Beyefendi’nin ince ve nazik bir üslup ile bu çalışmanın başından sonuna kadar en çok emeği olan projeye hayat veren okul müdürünün bu projeye önsöz yazmasının daha güzel olacağını belirtmesi ve okul müdürü olarak bana yazdırması da ayrı bir güzellik idi. Tabi bu projenin en önemli ayağının Rehber Öğretmenleri olduğunu unutmadan onlara ve projeden sorumlu müdür yardımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ki Rehber öğretmeniz Halil Altun, yeni gelmesine rağmen diğer bir çok projede de yer almak suretiyle okulumuza artı değer kattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Projeden sorumlu müdür yardımcımız S. Aylin Filazioğlu’na bu ve diğer projelere katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etmek gerekir.



İnşallah öğrencilerimizin Hayallerindeki meslekleri kazanmaları ve o meslekleri çalışarak yaşamaları dileği ile” şeklinde açıklama yapmıştır.