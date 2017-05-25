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Havutçu, Belözoğlu ve Şen ifade verecek

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski futbolcu Havutçu ile futbolcular Belözoğlu ve Şen'in bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Havutçu, Belözoğlu ve Şen ifade verecek

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski futbolcu Havutçu ile futbolcular Belözoğlu ve Şen'in bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 15:17
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Havutçu, Belözoğlu ve Şen ifade verecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi olarak eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına çağrıldığı bildirildi.

Çete üyesi olduğu öne sürülen kişilerin telefon tapelerinde Belözoğlu, Şen ve Havutçu'ya lüks araç satmayı teklif ettikleri ancak futbolcuların bu araçları satın almadıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında N.E'nin çete lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve işlemlerinin jandarmada devam ettiği bildirildi.

Savcılıkça, 21 lüks araca el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 46'sı hakkında gözaltı, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da yer aldığı 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarılmıştı. Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Telefon TapeleriLüks Araç SatmaTayfur HavutçuEmre BelözoğluVolkan Şen
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